Программу льготной ипотеки расширили в России

Программу льготной ипотеки в России расширили. Теперь россияне смогут приобрести более дорогое жилье.

О нововведении в ходе обращения к гражданам сообщил Владимир Путин.

"Больше 45 тысяч семей уже оформили такую ипотеку. Нужно расширить возможности выбора комфортного жилья. Распространить ипотеку на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 миллионов рублей", — заявил президент.

Напомним, что льготная ипотека выдается под 6,5% годовых. Такая ставка распространяется на весь срок кредитования. Подать заявку на получение такой ипотеки можно до 1 октября 2020 года. Информации о возможном продлении программы нет.

Ранее Владимир Путин отмечал, что в конечном итоге такая мера поддержки не только позволит большему числу россиян приобрести себе постоянное жилье, но и снизит цены на аренду квартир. Ведь в большинстве случаев ежемесячный платеж по такому займу ниже, чем стоимость аренды такой же квартиры. Кроме того, это стимулирует строительную отрасль, которая оказалась в числе наиболее пострадавших от кризиса.