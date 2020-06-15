Путин: льготная ипотека снизит цены на аренду жилья

Цены на съемное жилье в России должны снизиться. На это повлияет программа льготной ипотеки, которая действует сейчас в стране.

В большинстве случаев ежемесячный платеж по такому займу ниже, чем стоимость аренды такой же квартиры, отметил глава "ЛСР.Недвижимость Северо-Запад" Юрий Константинов

"Я думаю, что и ставка аренды тоже должна вниз подползти, как по тем обстоятельствам, которые вы сейчас упомянули. Понятно, думаю, что для всех нас ясно, что 6,5% — прежде всего для людей сделано, но и строительную отрасль, конечно, мы стремились поддержать. Судя по тому, что вы сейчас сказали, так оно и получается", — отметил на совещании Владимир Путин.

Президент также уверен, что программу при необходимости можно "донастроить".

По данным экспертов, с начала действия ипотеки на льготных условиях число ипотечных сделок в Санкт-Петербурге выросло в 1,5%. Больше 80% из них выдаются на условиях господдержки.

Напомним, что программа льготной ипотеки стала одной из мер поддержки россиян в кризисное время. Оформить такой заем можно до 1 октября. Ставка в 6,5% распространяется на все время действия кредита. Максимальная стоимость квартиры в регионах России должна быть не более трех миллионов рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — до восьми миллионов рублей.