С 23 июня в Москве откроют детские сады. О том, будут ли какие-то изменения в работе детских садов, рассказала заслуженный учитель РФ, директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №117" Ирина Бабурина.

"В работе детских садов практически ничего не изменится. Мы будем работать в штатном режиме. Единственное, по рекомендации Роспотребнадзора, в группах должно быть не более 12 детей.

Воспитатели, помощники воспитателей должны быть в масках.

Все остальное без изменений.

Понятно, что нам будет попроще, детей в группе сейчас немного, так как летом очень многие на дачах и так далее, родители в отпусках. В целом всё в штатном режиме, но с условием усиления внимания к требованиям Роспотребнадзора.

У нас закупленных масок достаточно.

Для учеников старших классов школы маски предусмотрены. Мы закупили большое их количество. Если такое требование будет, придется и на дошкольников надеть.

В каждой группе детского сада всё необходимое есть. Всё закуплено, всё в рабочем состоянии", — заключила эксперт.