Большинство россиян намерено поучаствовать в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.
Согласно ему, 67% опрошенных планируют посетить участки для голосования. Окончательное решение приняли 48% из них, а 19% еще не решили точно, но "скорее придут". 14% россиян твердо уверены, что голосовать не будут.
Из тех, кто планирует участие в голосовании, 61% поддержат поправки в главный закон страны, а 21% выступают против них.
Голосование состоится 1 июля, этот день (среда) будет выходным. 62% респондентов, планирующих высказать свое мнение, отметили, что их устраивает указанная дата. А вот для 15% из них эта дата не подходит. 21% участников опроса отметили, что им дата не принципиальна.
Напомним, что для обеспечения безопасности участников голосования, им предложено высказать свое мнение не только 1 июля, но и всю предыдущую неделю. То есть голосование по поправкам в Конституцию будет идти семь дней. Попасть на участок для голосования можно только в маске и перчатках, на входе будут измерять температуру.
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