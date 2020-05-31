В Сети появилось видео поющего "Траву у дома" Илона Маска

В интернете после запуска космического корабля Crew Dragon начало набирать популярность видео, на котором Илон Маск поет песню "Трава у дома" советской группы "Земляне".

Видео оказалось не настоящим, а созданным при помощи технологии Deepfake, которая позволяет заменить лицо человека на видеоролике. На самом деле на видео запечатлено оригинальное выступление группы, однако лицо певца было заменено на лицо Илона Маска.