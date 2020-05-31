В интернете после запуска космического корабля Crew Dragon начало набирать популярность видео, на котором Илон Маск поет песню "Трава у дома" советской группы "Земляне".
Видео оказалось не настоящим, а созданным при помощи технологии Deepfake, которая позволяет заменить лицо человека на видеоролике. На самом деле на видео запечатлено оригинальное выступление группы, однако лицо певца было заменено на лицо Илона Маска.
Продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии отправили пачку лапши быстрого приготовления по почте в качестве гуманитарной помощи.