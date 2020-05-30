Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву для "изгнания Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих.
Соответствующее решение приняла врачебная комиссия психоневрологического диспансера в Якутске. Об этом сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.
"Со слов главного врача диспансера О. А. Припузова, в понедельник, 1 июня, спустя почти три недели с момента помещения Габышева в стационар, диспансер обратится с иском в суд о его недобровольной госпитализации, хотя для подачи иска Кодекс административного производства РФ отводит 48 часов, которые истекли 14 мая. Эту информацию подтверждает и сам Александр Габышев, с которым сегодня, 30 мая, нам удалось связаться", — пояснил правозащитник.
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