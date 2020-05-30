Якутский шаман, желающий "изгнать Путина", признан опасным

Якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву для "изгнания Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих.

Соответствующее решение приняла врачебная комиссия психоневрологического диспансера в Якутске. Об этом сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.