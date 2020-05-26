Внутренний туризм в России начнет оживать с 1 июня

Правительство России готово начать снимать изоляционные ограничения, введенные из-за коронавируса: с 1 июня начнется поэтапное открытие туристического сезона.
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, такая возможность есть, благодаря созданным в стране условиям, препятствующим распространению COVID-19:
"Сегодня 23 региона полностью готовы к смягчению ограничительных мер с соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Поскольку наступает лето, в приоритете безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма".
Чернышенко особо подчеркнул, что ослабление эпидемиологических требований вовсе не означает, что можно будет путешествовать за границу,так как опасность второй волны пандемии никто не исключает.
Тест на иммунитет к коронавирусу можно будет пройти в рамках программы ОМС. Его стоимость, как подсчитали в московском городском фонде обязательного медстрахования — 165,28 рублей.
В России тарифы на ЖКХ повышают каждые полгода. Кроме того, ФАС заявляла о том, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ минимум в два раза, и призывала разобраться с этим вопросом. О том, так ли это на самом деле, рассказал член комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Артем Кирьянов.
10 лет возглавлявший медицину Пензенской области Владимир Стрючков по приговору Сосновоборского райсуда отправится на три года и три месяца в колонию общего режима.
Такой срок назначен экс-министру за изнасилование, совершенное в апреле прошлого года.
Как следует из материалов дела, преступление Стрючков совершил в состоянии алкогольного опьянения, жертва — молодая женщина, 1992 года рождения, которая была с ним ранее знакома.
"После оглашения приговора осужденный, которое во время следствия находился под домашним арестом, был взят под стражу в зале суда", — рассказала представительница Сосновоборского районного суда города Пензы.
По ее словам, Стрючков признан виновным по двум статьям УК:
Приговор пока в законную силу не вступил в силу, и может быть обжалован. В ходе заседания осужденный вину свою не признал.
Ученые из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, которые занимаются разработкой вакцины от коронавируса, добровольно испытали ее на себе.
Снизить пенсионный возраст для получения надбавки предложила ЛДПР. Сейчас она полагается россиянам старше 80 лет, а депутаты предлагают снизить возраст до 75 лет.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.