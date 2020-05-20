Венеция уже ждет первых туристов. Об этом заявил губернатор итальянской области Венето Лука Дзайя. Он надеется, что в ближайшее время получится увеличить турпоток.
"Венето — крупнейший туристический регион, который принимает 70 млн туристов в год. Мы готовы принимать всех — наших гостей из России, Германии, Франции, Испании, Австрии, всех, кто к нам приезжает всегда", — сказал Дзайя.
Также он добавил, что в регионе уже открыли пляжи, самое главное — здесь самая безопасная эпидемиологическая обстановка на территории Италии.
"В результате последствий пандемии в Венето около 50 тыс. человек потеряли работу, 30 тыс. из них — в секторе туризма", — сообщил губернатор.
Сейчас в больницах Венето с подтвержденным COVID-19 остаются менее 300 человек.
Власти Италии с 3 июня планируются снять ограничение на въезд граждан из Шенгенской зоны.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Италия откроется для туристов до конца года.
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