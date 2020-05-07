Болгария готовится открыть туристический сезон с июля

В Болгарии будут ждут иностранных туристов не раньше июля.

"Мы готовимся к летнему сезону и запустим его в июле. Все будет зависеть от степени распространения вируса", — заявила министр туризма республики Николина Ангелкова.

Она отметила, что в этом году основные усилия будут направлены на развитие внутреннего туризма.

Профильное министерство будет способствовать развитию организованного туризма.

"Данные меры зависят от открытия границ и возможностей бюджета", — отметила Ангелкова.

В настоящее время отели Болгарии уже готовятся к предстоящему пляжному сезону. На фоне кризиса закрылись менее 10% отелей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2019 году число российских туристов в Болгарии снова сократилось. Главное препятствие для российских туристов — визовый режим. Генеральный консул РФ в Варне и Добриче Владимир Климанов заявил, что власти Болгарии планируют решить этот вопрос.