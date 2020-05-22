В Москве откроют 88 центров «Мои документы»

Многофункциональные центры Москвы начнут работать с 25 мая. В понедельник отроются 88 центров "Мои документы".

В них жители столицы смогут получить более 144 услуг. Ежедневно специалисты МФЦ будут обрабатывать около 30 тысяч человек.

"Получить услуги, в том числе по ранее поданным заявлениям, можно будет только по предварительной записи через mos. ru. Возобновляя работу офисов, мы понимаем, что количество контактов будет увеличиваться. Центры "Мои документы” — первые учреждения сферы услуг, которые мы открываем. Мы разработали новый стандарт работы центров госуслуг в условиях пандемии и внедрили во всех офисах "Мои документы", — пояснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выдача документов будет идти 15 минут, на прием и оформление бумаг отводится 45 минут. Посетителям предстоит носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, для которой нанесена специальная разметка, а между сотрудником МФЦ и заявителем установят защитные экраны.

Флагманские офисы центров "Мои документы" будут работать ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Районные центры ждут посетителей с 8 часов до 20 часов.

Еще шесть государственных услуг окажут сотрудники районных отделов МВД. Остальные услуги можно получить в электронном виде через портал госуслуг.

Стоит отметить, что МФЦ с 25 мая откроют и в Санкт-Петербурге.