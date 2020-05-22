Многофункциональные центры Санкт-Петербурга откроют 25 мая

Получить государственные услуги в МФЦ жители Санкт-Петербурга смогут уже на следующей неделе. Многофункциональные центры возобновят работу 25 мая.

Распоряжение уже подписано губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Согласно документу, специалисты МФЦ будут вести прием по предварительной записи.

Для безопасности всех участников процесса между работником Центра и посетителем будет установлен защитный экран. Посетить МФЦ можно только в медицинской маске и перчатках.

В Санкт-Петербурге с начала эпидемии зарегистрировано 12 592 случая заражения коронавирусом. За минувшие сутки их число выросло на 389 человек. Жертвами опасной болезни стали 107 горожан.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Москве многофункциональные центры также начнут работать с 25 мая. Специалисты будут заниматься только выдачей документов. Требуется предварительная запись и соблюдение правил безопасности. Кроме МФЦ, в столице откроются несколько больниц для проведения плановых операций. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.