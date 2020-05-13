Обменять паспорт и права с истекшим сроком можно до конца года

Паспорта и водительские удостоверения, у которых истек срок действия, можно обменять до 31 декабря 2020 года. С такой инициативой выступило Министерство внутренних дел.

В документе, который еще находится на рассмотрении, указано, что до конца года в стране будут принимать заявления на получение или замену паспортов и прав. Сейчас россиянам, у которых срок действия документов истек или истечет с 1 февраля по 15 июля, не стоит волноваться — они будут считаться действительными.

По данным МВД, в России каждые шесть месяцев поступает свыше двух миллионов обращений на оформление или замену паспортов. По водительским удостоверениям складывается аналогичная ситуация.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в России планируют отказаться от привычных бумажных паспортов в виде книжек. Им на замену придут пластиковые, оснащенные электронным чипом, на котором будет записана вся необходимая информация. Точную дату перехода на такие удостоверения личности не называют, речь идет о ближайших годах. Планировалось, что процесс начнется в июле 2020 года.