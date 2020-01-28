МВД: электронная паспортизация будет мягкой

Согласно идее, выдвинутой Минкомсвязи и одобренной на законодательном уровне, уже в ближайшие годы привычные россиянам краснокнижные паспорта должны быть заменены на новые, с электронным чипом.

Точных сроков пока не названо, но в МВД говорят, что "никакого ажиотажа создано не будет" и что "переход на новые удостоверения личности будет произведет мягко, с учетом пожеланий граждан".

Опытный образец уже есть

Как напоминает руководитель ГУ по вопросам миграции МВД России Валентина Киселева, "электронный паспорт гражданина РФ" уже разработан — его образец даже представляли в середине прошлого года.

Начаться замена документов должна ужу в этом году

"Первые документы с чипом появятся в июле. Пилотным проектом, на котором "обкатаем" новую систему, станет Москва, — говорит Киселева. — Завершить переход на электронные паспорта планируется к 2024 году".

Что представляет собой электронный паспорт

Электронный паспорт — это по виду обычная пластиковая карточка с чипом бесконтактного чтения.

На одной стороне карточки будут указаны все сведения о владельце: привычные "паспортные данные", плюс номера ВУ, СНИЛС и ИНН. На другой стороне: коды -буквенный и QP, плюс голографическое изображение владельца паспорта.

А еще, скорее всего, в чип "зашьют" отпечатки пальцев владельца.