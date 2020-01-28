Согласно идее, выдвинутой Минкомсвязи и одобренной на законодательном уровне, уже в ближайшие годы привычные россиянам краснокнижные паспорта должны быть заменены на новые, с электронным чипом.
Точных сроков пока не названо, но в МВД говорят, что "никакого ажиотажа создано не будет" и что "переход на новые удостоверения личности будет произведет мягко, с учетом пожеланий граждан".
Как напоминает руководитель ГУ по вопросам миграции МВД России Валентина Киселева, "электронный паспорт гражданина РФ" уже разработан — его образец даже представляли в середине прошлого года.
"Первые документы с чипом появятся в июле. Пилотным проектом, на котором "обкатаем" новую систему, станет Москва, — говорит Киселева. — Завершить переход на электронные паспорта планируется к 2024 году".
Электронный паспорт — это по виду обычная пластиковая карточка с чипом бесконтактного чтения.
А еще, скорее всего, в чип "зашьют" отпечатки пальцев владельца.
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