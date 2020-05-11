Телеведущий Владимир Соловьев оценил слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о праздновании Дня Победы в России. Ранее украинский политик заявлял, что Россия не имеет права праздновать День Победы.
"Человек по фамилии Климкин — это скорее такой Клим Чугункин из фильма "Собачье сердце". Шариком Клим Чугункин был симпатичный. А когда это создание что-то пытается еще говорить, это лгущее создание, которое в Совбезе ООН доказывало всем, как злые агенты Кремля убили Аркадия Бабченко, который до сих пор жив и здоров. Относиться серьезно к бульканью из его рта невозможно по определению", — пояснил Соловьев.
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