Соловьев ответил Климкину на его слова о праздновании Дня Победы

Телеведущий Владимир Соловьев оценил слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о праздновании Дня Победы в России. Ранее украинский политик заявлял, что Россия не имеет права праздновать День Победы.