В ближайшие дни в Воронежской области введут масочный режим. Жителей региона обяжут носить медицинские маски при каждом выходе из дома и порекомендуют, помимо прочего, надевать перчатки. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Воронежской области.
"Введение масочного режима не отменяет режима самоизоляции", — прокомментировал это нововведение губернатор области.
Александр Гусев поручил профильным ведомствам обеспечить социально незащищенные слои необходимыми защитными средствами. Отмечается, что накануне аналогичный масочный режим ввели в соседней Липецкой области — суточный прирост заболевших там в полтора раза больше, чем в Воронежской области.
В Воронежской области за последние сутки зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее количество инфицированных составляет 697 человек. От COVID-19 удалось вылечиться 148 пациентам, а умерли от него — 12.
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