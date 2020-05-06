В Воронежской области введут масочный режим

В ближайшие дни в Воронежской области введут масочный режим. Жителей региона обяжут носить медицинские маски при каждом выходе из дома и порекомендуют, помимо прочего, надевать перчатки. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Воронежской области.

"Введение масочного режима не отменяет режима самоизоляции", — прокомментировал это нововведение губернатор области.

Александр Гусев поручил профильным ведомствам обеспечить социально незащищенные слои необходимыми защитными средствами. Отмечается, что накануне аналогичный масочный режим ввели в соседней Липецкой области — суточный прирост заболевших там в полтора раза больше, чем в Воронежской области.

Эпидемиологическая ситуация в Воронежской области

В Воронежской области за последние сутки зарегистрировали 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее количество инфицированных составляет 697 человек. От COVID-19 удалось вылечиться 148 пациентам, а умерли от него — 12.