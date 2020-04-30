Эксперт: после эпидемии не откроются около 25% предприятий

Российской экономике повезет, если удастся не допустить роста числа бедных, доход которых будет ниже прожиточного минимума. Сейчас в России значительно увеличилась такая группа риска.

Сейчас очень важно не допускать роста безработицы. Такое мнение высказал руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

"Низкая безработица, с одной стороны, вроде душу греет: у нас нет такой катастрофы. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это все лукавые оценки, потому что на самом деле жизненный уровень людей снижается. Сейчас прогнозы такие, что на 7-8% уровень потребления упадет. Реальные доходы населения опустятся как минимум на 4-5%. Реальная заработная плата, дай Бог, будет где-то чуть-чуть выше нуля", — отметил эксперт.

Предприятия просто закроются

Отсутствие доходов у населения и снижение потребительского спроса приведет к тому, что огромное количество предприятий и организаций просто закроется, ведь им не для кого будет работать.

По словам Масленникова, после карантина рискуют не открыться 20-25% предприятий:

"Сегодня в полном объеме функционируют порядка 30% всех юридических лиц в экономике. Порядка 19% прекратили. Остальные работают в ограниченном режиме".

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по оценке эксперта, повышенное пособие по безработице дало прирост по количеству безработных в 1,5-2 раза.