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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Уровень потребления в России упадет на 7-8%

Общество

Реальные доходы населения снизятся минимум на 4-5%. Из-за этого упадет и уровень потребления.

По предварительным прогнозам, снижение составит 7-8%. Ситуацию оценил руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. Он подчеркнул, что это зависит от множества факторов, в том числе, от уровня безработицы, от срока действия ограничительных мер.

"Сегодня говорить, как повлияет эта ситуация на рынок труда довольно затруднительно. И все прогнозы носят такой условный характер. Надо иметь в виду, что на увеличенное пособие по безработице подали порядка миллиона человек. Это уже можно судить, что месяц нам дал достаточно сильный прирост — рост в 1,5-2 раза", — отметил эксперт.

Он напомнил, что в России распространена ситуация, когда работники обменивают сохранение занятости на существенное снижение доходов: соглашаются на снижение зарплаты, сокращенный рабочий день, уходят в неоплачиваемые отпуска, в надежде вернуться на прежнюю работу после эпидемии.

"Формально назвать их безработными нельзя. Но с точки зрения того, какой доход у них, какая у них заработная плата, как вся эта ситуация повлияет на потребительский спрос, это, конечно, очень серьезные последствия. Потому что это дополнительный тормоз экономики", — пояснил Масленников.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Федерация независимых профсоюзов России готовится к резкому росту безработицы. Ожидается, что показатель вырастет в два раза.

Темы доходы безработица никита масленников уровень потребления
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Уровень потребления в России упадет на 7-8%
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