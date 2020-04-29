Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте рекомендации для россиян в период майских праздников. Ведомство призвало воздержаться от встреч с друзьями и родственниками, отказаться от прогулок и пикников для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Помимо этого, Роспотребнадзор порекомендовал строго соблюдать режим самоизоляции и не подвергать опасности себя и других людей. В первую очередь это касается пожилых (старше 60 лет) и людей с хроническими заболеваниями — как известно, они находятся в группе повышенного риска.

Рекомендации для поездки за город

Ведомство порекомендовало россиянам поздравлять друг друга с праздниками при помощи современных дистанционных устройств связи. При поездке на дачу необходимо отдать предпочтение личному автомобилю или такси. Если такой возможности нет, то в общественном транспорте нужно соблюдать определённые правила: использовать маску для лица, соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метра) и регулярно обрабатывать кожу антисептиком.

Майские праздники — это не повод звать в гости всех соседей. Необходимо проводить время только с теми людьми, с кем совместно самоизолировались в квартире, а также избегать лишних социальных контактов. Пожилым людям старше 60 лет, а также имеющим хронические заболевания рекомендуется отложить дачный сезон и остаться дома.