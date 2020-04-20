В Сети активно обсуждают повзрослевшего сына Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил храм по случаю праздника Пасхи. Вместе с ним в Свято-Благовещенский Ляденский храм приехал младший сын Николай. Неожиданно для самого себя, он стал главным предметом интереса СМИ.

Многие отметили, что с момента последнего появления на публике молодой человек заметно возмужал. Сейчас ему 15 лет. Пользователи сети не упустили возможности оценить внешние данные младшего сына Лукашенко. Некоторые даже предположили, что он вполне мог бы стать фотомоделью.

Семья Лукашенко

У белорусского президента три сына — Виктор (1975 г. р.), Дмитрий (1980 г. р.) и Николай (2004 г. р.). В СМИ активно ходят слухи, что матерью младшего сына Лукашенко является не его законная супруга Галина, а бывший личный врач президента — Ирина Абельская.

Лукашенко очень часто берет на всевозможные мероприятия Николая. Например, он был с ним даже в Венесуэле. Именно поэтому мальчику прочат карьеру политика, некоторые даже думают, что он станет преемником отца.

Еще у белорусского президента есть 7 внуков, двое из которых старше его младшего сына.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Лукашенко призвал граждан сходить в храм несмотря на пандемию.