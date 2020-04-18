В России продлили сроки пребывания иностранных граждан

Президент РФ Владимир Путин на фоне ситуации с пандемией коронавируса подписал указ, согласно которому сроки временного пребывания иностранных граждан на территории России продлены до 15 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

"Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно течение: сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане и лица без гражданства поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период", — говорится в сообщении.