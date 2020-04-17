Роспотребнадзор: у половины заразившихся коронавирусом нет симптомов

В России доля тех, кто болеет коронавирусом без проявления симптомов составляет 45-50% от всех инфицированных, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это больше, чем несколько недель назад.

"Если еще две недели назад в удельном весе от числа всех инфицированных количество людей, у которых обнаружен вирус, но симптомов нет, составляло 10-12%, максимум 20%, то за последние дни удельный вес таких людей составляет от 45% до 50%", — заявила Попова на брифинге.

Она также отметила, что Россия сохраняет плавный тем роста числа заболевших коронавирусом.

"Я бы хотела сказать, что РФ сохраняет очень плавный, медленный темп прироста, не уходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14 до 17% в день", — отметила она.

Кроме того, Попова уверена, что в РФ не будет такого числа инфицированных как в других странах.

Что касается возраста заболевших, то людей старшего возраста (более 60 лет) среди них зарегистрировано только 15%. 80% — более молодые граждане, еще 5% — дети.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые определили температуру гибели коронавируса. Оптимальным решением стал нагрев до 92°C в течение 15 минут, после этого вирус инактивируется.