Во Франции определили температуру гибели коронавируса

Образцы с коронавирусом становятся безопасными для персонала если подвергнуть их тепловой обработке, выяснили специалисты из исследовательского университета Экс-Марсель (Франция).

Они пытались нагревать анализ в течение 30 минут при температуре 56°C, а также в течение 60 минут при температуре 60°C. Интересно, что при последних условиях удавалось инактивировать вирус Эбола. А вот коронавирус сохраняет способность к размножению, а значит, остается опасным для человека.

Оптимальным решением стал нагрев до 92°C в течение 15 минут — после этого коронавирус инактивируется.

Ученые надеются, что их открытие поможет специалистам, работающим в лабораторных условиях, избежать рисков заражения. Кроме того, этот эксперимент ставит под сомнение теорию о том, что летом, при более высоких температурах, коронавирус перестанет распространяться и эпидемия за счет этого прекратится.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что медики не советуют сдавать анализ на коронавирус, если нет симптомов. По окончании пандемии можно проверить сахар, холестерин и кровь, как считают медики.