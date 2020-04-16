Радий Хабиров разместил на своей странице в "ВКонтакте" пост о том, что не намерен брать в муцинипальную службу людей, которые имеют штрафы за нарушение карантина.

"Самоизоляцию многие начали нарушать. Хочу твердо сказать, что ни одного человека на гос- или муниципальную службу с этого дня мы не возьмем, если в личном деле будет штраф за нарушение карантина. Мне не нужны в команде люди, не думающие об окружающих, о нашей республике. А штрафов только за три дня — более полутора тысяч. И эта цифра будет расти", — написано на личной странице главы Башкирии.