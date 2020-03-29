Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о звонках богатых россиян, которые просят вернуть своих детей из-за рубежа в связи с распространением коронавируса нового типа.
По словам Захаровой, недавно с ней связалась "очень богатая семья", которая попросила отправить частный самолет в Лондон, чтобы забрать оттуда их сына. В британской столице обнулили медицинские страховки и тест на коронавирус стоит 450 фунтов.
"Теперь очереди в мировых аэропортах и крики: "Мы — граждане России!“. Разве? "Мы по закону граждане“, — сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они. Тогда будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу", - заявила Захарова.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.