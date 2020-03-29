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Захарову просят вернуть из-за границы детей богатых россиян

Общество

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о звонках богатых россиян, которые просят вернуть своих детей из-за рубежа в связи с распространением коронавируса нового типа.

По словам Захаровой, недавно с ней связалась "очень богатая семья", которая попросила отправить частный самолет в Лондон, чтобы забрать оттуда их сына. В британской столице обнулили медицинские страховки и тест на коронавирус стоит 450 фунтов.

"Теперь очереди в мировых аэропортах и крики: "Мы — граждане России!“. Разве? "Мы по закону граждане“, — сдувая пыль с российских паспортов, объясняют они. Тогда будьте добры начать с основ — уважения к стране и ее народу", - заявила Захарова.

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