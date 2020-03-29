Захарову просят вернуть из-за границы детей богатых россиян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о звонках богатых россиян, которые просят вернуть своих детей из-за рубежа в связи с распространением коронавируса нового типа.

По словам Захаровой, недавно с ней связалась "очень богатая семья", которая попросила отправить частный самолет в Лондон, чтобы забрать оттуда их сына. В британской столице обнулили медицинские страховки и тест на коронавирус стоит 450 фунтов.