На цели борьбы с распространением коронавируса на территории Приморского края будут выделены средства из резервного фонда края.
Изменения в бюджет внесли на рассмотрение краевого парламента сегодня, 25 марта. В обсуждении этого вопроса участвовал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"Резервный фонд пополним на 500 млн рублей. Эти деньги пойдут на медицину, покупку средств защиты и осуществление других видов превентивных мероприятий. При этом мы не изменим параметры, а также не увеличим дефицит бюджета", — пояснила председатель правительства региона Вера Щербина.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.