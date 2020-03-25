В Приморье фонд выделит 500 млн рублей на борьбу с коронавирусом

На цели борьбы с распространением коронавируса на территории Приморского края будут выделены средства из резервного фонда края.

Изменения в бюджет внесли на рассмотрение краевого парламента сегодня, 25 марта. В обсуждении этого вопроса участвовал губернатор Приморья Олег Кожемяко.