В Ростовской области убрали 1,5 тыс. свалок в 2019 году

В Ростовской области в прошлом году было ликвидировано 1,5 тысячи свалок.

Об этом журналистам рассказали в местной административной инспекции сегодня, 13 марта.

Там пояснили, что формирование свалочных очагов влечет дефицит мусорных контейнеров, а также некачественное содержание прилегающих к мусорным площадкам территорий. Сейчас в области неликвидированными остаются 204 очага.

В целом за год за непринятие быстрых мер по надлежащему содержанию территории зарегистрировали более 6,6 тыс. протоколов, общая сумма которых превысила 35 млн рублей.