В Ростовской области в прошлом году было ликвидировано 1,5 тысячи свалок.
Об этом журналистам рассказали в местной административной инспекции сегодня, 13 марта.
Там пояснили, что формирование свалочных очагов влечет дефицит мусорных контейнеров, а также некачественное содержание прилегающих к мусорным площадкам территорий. Сейчас в области неликвидированными остаются 204 очага.
В целом за год за непринятие быстрых мер по надлежащему содержанию территории зарегистрировали более 6,6 тыс. протоколов, общая сумма которых превысила 35 млн рублей.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.