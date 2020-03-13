Штормовое предупреждение из-за ветра объявили в Москве

В Москве был повышен уровень погодной опасности из-за ветра.

Такие данные приводятся на интернет-ресурсе Гидрометцентра России.

Штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности объявили в российской столице в пятницу, 13 марта.

"Есть вероятность стихийных бедствий, причинения ущерба", — уточнили синоптики. По их сведениям, порывы ветра могут достигнуть 20-25 метров в секунду.

При этом погода будет облачной, ожидаются небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в дневное время будет составлять 5-7 градусов тепла.