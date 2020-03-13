В Москве был повышен уровень погодной опасности из-за ветра.
Такие данные приводятся на интернет-ресурсе Гидрометцентра России.
Штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности объявили в российской столице в пятницу, 13 марта.
"Есть вероятность стихийных бедствий, причинения ущерба", — уточнили синоптики. По их сведениям, порывы ветра могут достигнуть 20-25 метров в секунду.
При этом погода будет облачной, ожидаются небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в дневное время будет составлять 5-7 градусов тепла.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.