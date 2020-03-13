Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Штормовое предупреждение из-за ветра объявили в Москве

Общество

В Москве был повышен уровень погодной опасности из-за ветра.

Такие данные приводятся на интернет-ресурсе Гидрометцентра России.

Штормовое предупреждение и оранжевый уровень опасности объявили в российской столице в пятницу, 13 марта.

"Есть вероятность стихийных бедствий, причинения ущерба", — уточнили синоптики. По их сведениям, порывы ветра могут достигнуть 20-25 метров в секунду.

При этом погода будет облачной, ожидаются небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в дневное время будет составлять 5-7 градусов тепла.

дождь погода москва
Последние материалы
Около 80% россиян проведут майские праздники в России
Россия и Индонезия впервые проведут совместные учения
В России 20% туроператоров могут закрыться из-за коронавируса
Путин: главы корпораций даже не пытаются влиять на политику
Восемь команд снялись с последнего этапа Кубка мира по лыжным гонкам
Матчи плей-офф КХЛ в Казани пройдут без зрителей
В Магнитогорске гадалка сняла порчу за 2 миллиона
Экономический форум отменили в Казахстане
Кудрин заявил об угрозе нового мирового кризиса
ВИЧ: Группа риска — от 12 до 92 лет
Популярное
Общество
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ

Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.

Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Открытия
Китайские медики обнаружили ахиллесову пяту у коронавируса
Здоровье
Коронавирус впервые обнаружили у новорожденных
Новости Европы
Human Rights Watch обвинила Грецию в нарушении важнейших прав беженцев
Петр Дерябин Копирование лекарств поможет пережить санкции Петр Дерябин Соломон Соловьев Создатели собственных религий - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Украинские радикалы поставили на место Дмитрия Козака Любовь Степушова
Комментарии
Копирование лекарств поможет пережить санкции
Регионам России прогнозируют истощение резервов
Эпидемия: чтобы закрыть границу с Украиной, России понадобится армия
Кудрин заявил об угрозе нового мирового кризиса
Украинские радикалы поставили на место Дмитрия Козака
Little Big исполнит на "Евровидении" песню "Uno"
"Нечего судьбу испытывать", - решил Порошенко и сбежал из Украины
Спикер Госдумы назвал Путина преимуществом России
Мир подходит к глобальной войне. Надо воссоздать СССР
"Нечего судьбу испытывать", - решил Порошенко и сбежал из Украины
"Нечего судьбу испытывать", - решил Порошенко и сбежал из Украины
Нацисты напали на замглавы СНБО Украины
"Нечего судьбу испытывать", - решил Порошенко и сбежал из Украины
"Поправки - это позор!" - заявила депутат и сложила полномочия
Кудрин: в России к концу года может увеличиться уровень бедности
КС России пройдет проверку на лояльность закону... или Путину
"Поправки - это позор!" - заявила депутат и сложила полномочия
Болгарский политик рассказал о восьми признаках готовящейся войны
Американские специалисты разгадали загадку света в конце тоннеля
Американские специалисты разгадали загадку света в конце тоннеля
Американские специалисты разгадали загадку света в конце тоннеля
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ