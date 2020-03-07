Психолог рассказала, как выбрать хороший подарок на 8 марта

Психолог Елена Перминова обращает внимание мужчин на то, что при выборе подарка они должны ориентироваться на тип личности девушки и особенности ее характера.

"Если девушка - новатор, смело выбирайте то, чего она не пробовала. В кругу её интересов, например, может быть прыжок с парашютом. А если она предпочитает традиционные подарки - обратите внимание, например, на цветы и конфеты", - пояснила специалист.

Также Перминова напомнила о субординации при поздравлениях с Международным женским днем. По ее словам, коллегам или малознакомым девушкам не нужно дарить слишком личные подарки, вроде парфюмерии или нижнего белья.