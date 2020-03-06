Жители Перми отсудили за низкокачественные товары 26 млн рублей

В Пермском крае в прошлом году Роспотребнадзором было рассмотрено 4,5 тысячи обращений потребителей из-за нарушения их прав.

Суды получили 243 иска, из которых 99,5% были удовлетворены, рассказали представителям СМИ в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Всего судами были вынесены решения о взыскании в пользу пострадавших потребителей 26 миллионов рублей, из них 1,2 миллиона рублей — это компенсацией морального вреда.

Большая часть жалоб пермяков было обусловлено нарушением их прав в сфере оказания услуг — 63%. Другие 37% связаны с нарушениями в розничной торговле. В процессе проверок по фактам обнаруженных нарушений возбуждали административные производства. Размер штрафов в отношении нарушителей превысил 7,2 миллионов рублей.