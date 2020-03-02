Госсобрание республики Башкортостан внесло в Госдуму законопроект, который защитит пчел от пестицидов.
Ранее документ поддержал председатель Комиссии Совета законодателей по аграрно-продовольственной политике Александр Романенко.
Согласно законопроекту, лица, применяющие агрохимикаты и пестициды, должны заблаговременно предупреждать об этом население ближайших населенных пунктов.
"Несвоевременность такого информирования, а зачастую и его полное отсутствие наносит большой ущерб пчеловодам, садоводам, огородникам, которые не успевают принять меры по предотвращению вреда их собственности и здоровью", — считает председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".