Заместитель министра просвещения России Андрей Николаев сообщил, что стоимость горячего обеда для школьников младших классов составит 44 рубля. В среднем по стране стоимость одного обеда для младшеклассника составит чуть более 60 рублей.
"Стоимость питания на одного ребенка рассчитана на основании данных федерального статистического наблюдения, и она, естественно, индивидуальна для каждого региона… Разброс там такой: от 44 с небольшим рублей, по-моему, в Самарской области до 160 рублей в Чукотском автономном округе… В среднем по Российской Федерации получается примерно 60,5 рублей стоимость одного горячего обеда", — сообщил Николаев.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".