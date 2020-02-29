Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала жителям России не покидать страну, чтобы не подвергать себя дополнительной опасности из-за эпидемии коронавируса нового типа.

"Для того чтобы на сегодняшний день считать себя защищёнными, первое - нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны. Вот сегодня то время, когда не стоит выезжать из России", - заявила Попова.

"Так же как и при гриппе, надо соблюдать примерно одинаковые правила: держать чистыми руки и все гаджеты, которые вокруг вас. Не забывать ополаскивать лицо и носовые ходы промывать в течение дня", - добавила глава ведомства.