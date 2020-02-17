Более пяти тысяч семей Москвы получили страховые выплаты за жилье

В столице 5,5 тысяч семей получили страховые выплаты в рамках программы страхования жилья в прошлом году. Об этом журналистам рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Размер выплат составил 202 млн рублей, что больше, чем в 2018-м году, на 20,5 млн рублей. Часть этих средств, 27 млн рублей, были выплачены из городского бюджета.

"В среднем затраты жителей Москвы на страхование квартиры в минувшем году составляли 102 рубля ежемесячно", — уточнил вице-мэр.

Как добавил глава департамента городского имущества Максим Гаман, самую крупную страховую выплату в сумме 5,4 млн рублей из-за пожара получила семья, пострадавшая при возгорании в доме на Никитском бульваре.