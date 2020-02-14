Двое детей из Комсомольска-на-Амуре, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьеве, сегодня преданы матери.
Об этом сообщает пресс-служба Минобра Хабаровского края.
Ранее сообщалось, что мальчики отданы под опеку бабушке (об этом читайте здесь).
Как рассказали в министерстве образования Хабаровска, дети уже устроены в школу и детский сад. С ними будут работать психологи.
"Временная опека, оформленная на бабушку, больше не действует. Детей забрала их родная мать, они сейчас с ней. Ситуация в семье непростая, ведь они маму практически не помнят: она никакой связи ни с детьми, ни с их отцом не поддерживала после того, как ушла от них. Плюс к этому сейчас у нее новая семья", — говорят чиновники.
В отношении отца, оставившего мальчиков в аэропорту, заведено уголовное дело сразу по трем статьям:
Мужчина вчера, в четверг 13 февраля, задержан в Хабаровске.
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