Пенсионер из Карелии, недовольный индексацией ветеранских выплат, решил поблагодарить местным депутатов за надбавку в 21 рубль. Мужчина купил на прибавку два рулона туалетной бумаги и передал ее парламентариям, чтобы те "использовали ее по назначению".
"Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению", - обратился к депутатам пенсионер.
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