Карельский пенсионер подарил депутатам туалетную бумагу

Пенсионер из Карелии, недовольный индексацией ветеранских выплат, решил поблагодарить местным депутатов за надбавку в 21 рубль. Мужчина купил на прибавку два рулона туалетной бумаги и передал ее парламентариям, чтобы те "использовали ее по назначению".