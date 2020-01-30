В Польше судью наказали за угрозы теще

Обвинительное заключение по поводу судьи окружного суда в Варшаве Анджея С. прокуратура направила в окружной суд в Тарнове. Судью обвиняют в оскорблении сотрудников полиции и угрозах смертью своей теще.

Как пояснили в прокуратуре, в первый раз оскорбление полицейских было зафиксировано 5 июня 2015 года. Судья оскорблял стражей порядка, которых вызвала его теща. Во второй раз он ворвался в квартиру тещи, где присутствовал его сын, и отказывался покинуть жилище. При этом он грозился убить женщину.

За оскорбление должностных лиц законы Польши предусматривают наказание до 1 года тюремного заключения, за нарушение неприкосновенности жилища и угрозы — до 2-х лет.