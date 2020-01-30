Эксперт дал прогноз по распространению коронавируса

Один из экспертов считает, что в ближайшие две недели коронавирус будет активно распространяться.

В комментарии для "Правды.Ру" доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, член Нью-йоркской академии наук, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев дал свою оценку ситуации с коронавирусом.

По его мнению, через неделю пройдет пик, и заболевание пойдет на спад.

Также эксперт пояснил, что вирус передается от человека к человеку и спастись от заражения позволит только физическая преграда. При этом он подчеркнул, что маски здесь малоэффективны.