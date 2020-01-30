Один из экспертов считает, что в ближайшие две недели коронавирус будет активно распространяться.
В комментарии для "Правды.Ру" доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, член Нью-йоркской академии наук, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе, руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института им. Гамалеи Виктор Зуев дал свою оценку ситуации с коронавирусом.
По его мнению, через неделю пройдет пик, и заболевание пойдет на спад.
Также эксперт пояснил, что вирус передается от человека к человеку и спастись от заражения позволит только физическая преграда. При этом он подчеркнул, что маски здесь малоэффективны.
"Эти маски защищают от слюны. Конечно, вирус, как мы с вами понимаем, "пролезает" через эти маски, потому что его размер настолько мал, что его остановить вообще невозможно. Но от слюны — да, конечно. Когда человек чихает", — сказал Виктор Зуев.
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