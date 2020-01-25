Небрежное отношение сотрудников аэропорта "Шереметьево" стало причиной гибели двух кошек пассажира, летевшего из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. Животные скончались от полученных травм, а также у них было диагностировано обморожение.
Один из пассажиров видел, как сотрудники "швыряли" переноски с животными. Владельцу кошек вернули переноски со склада в разбитом состоянии. Их даже пришлось перевязать веревками, чтобы они не развалились.
В "Шереметьево Хэндлинг" принесли извинения владельцу погибших кошек и заявили, что накажут виновных в происшествии.
"В результате служебного расследования причины происшествия будут установлены, а виновные сотрудники, участвовавшие в процессе обслуживания багажа с домашними животными на данном рейсе, понесут наказание. В настоящее время также в аэропорту проводятся повторные инструктажи в соответствующих подразделениях по обслуживанию багажа с домашними животными", - пояснили в компании.
В день старта Международного экономического форума в Давосе газета Tribune de Geneve опубликовала материал о "двух российских шпионах".