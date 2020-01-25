Две кошки погибли при перелете рейсом "Аэрофлота"

Небрежное отношение сотрудников аэропорта "Шереметьево" стало причиной гибели двух кошек пассажира, летевшего из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. Животные скончались от полученных травм, а также у них было диагностировано обморожение.

Один из пассажиров видел, как сотрудники "швыряли" переноски с животными. Владельцу кошек вернули переноски со склада в разбитом состоянии. Их даже пришлось перевязать веревками, чтобы они не развалились.

В "Шереметьево Хэндлинг" принесли извинения владельцу погибших кошек и заявили, что накажут виновных в происшествии.