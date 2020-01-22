Налаживать контакт с WADA будет новый министр спорта с судимостью

21 января президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Павла Колобкова, руководившего Министерством спорта с 2016 года, на посту заменил Олег Матыцин. Теперь ему придется выводить российский спорт из глубокого кризиса, а также налаживать контакты с международными спортивными организациями.

В биографии нового министра нашли черное пятно

Журналисты Znak.com нашли в биографии нового министра одно черное пятно, а если конкретнее — судимость. Оказалось, что, будучи ректором Российского государственного университета физкультуры, Матыцин передал земли вуза, находящиеся в федеральной собственности, под строительство Черкизовского рынка.

Следствие установило, что Матыцин нанес ущерб государству в размере 120 миллионов рублей.

Свою вину он признавать отказался. В 2012 году судебный процесс был закончен, и его признали виновным в превышении должностных полномочий.