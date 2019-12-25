Несмотря на все прилагаемые законодателями усилия, проблема недостроенных домов и обманутых дольщиков в России и не думает "рассасываться". Об этом не раз говорили эксперты Счетной палаты.
Но всех масштабов "бедствия" до сегодняшнего дня озвучено не было.
А между тем, по данным официальной статистики, в стране не достроено, а местами — брошено, более трех тысяч многоквартирных домов, зарегистрировано порядка 200 тысяч обманутых дольщиков.
Об этом сообщил Олег Говорун, гендиректор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства на совещании у Дмитрия Медведева.
"По сути, это миллионный город на территории нашей страны, который не достроен",
— сказал Говорун.
По словам чиновника, для возглавляемого им фонда главным итогом уходящего года стало формирование полноценного рабочего механизма по восстановлению прав обманутых дольщиков.
Президент Владимир Путин во время открытия железнодорожного сегмента Крымского моста рассказал рабочим об интересном случае.