В России обнаружился недостроенный город - миллионник

Несмотря на все прилагаемые законодателями усилия, проблема недостроенных домов и обманутых дольщиков в России и не думает "рассасываться". Об этом не раз говорили эксперты Счетной палаты.

Но всех масштабов "бедствия" до сегодняшнего дня озвучено не было.

А между тем, по данным официальной статистики, в стране не достроено, а местами — брошено, более трех тысяч многоквартирных домов, зарегистрировано порядка 200 тысяч обманутых дольщиков.

Об этом сообщил Олег Говорун, гендиректор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства на совещании у Дмитрия Медведева.

"По сути, это миллионный город на территории нашей страны, который не достроен",

— сказал Говорун.

По словам чиновника, для возглавляемого им фонда главным итогом уходящего года стало формирование полноценного рабочего механизма по восстановлению прав обманутых дольщиков.