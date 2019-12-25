Голикова пожаловалась на ужасное состояние российской медицины

Вице — премьер российского правительства пришла на шоу Владимира Соловьева, чтобы пожаловаться на "ужасно проведенную" в регионах оптимизацию здравоохранения.

Татьяна Голикова заявила, в частности, что

"в результате оптимизации резко ухудшились и качество, и доступность медицинских услуг".

По ее словам, ответственность за "плачевную ситуацию в сфере здравоохранения" должны понести все — и центр, и региональные власти.

"Однако сейчас надо думать, как исправлять то, что сделано, а не о наказании виновных", —

— считает Голикова.

Напомним, что буквально вчера, на встрече с представителями ОНФ президент Путин пообещал "разобраться" с теми, кто "саботирует" строительство и введение в эксплуатацию ФАПов. Об этом подробнее читайте в материале "Правда.ру".