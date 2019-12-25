Вице — премьер российского правительства пришла на шоу Владимира Соловьева, чтобы пожаловаться на "ужасно проведенную" в регионах оптимизацию здравоохранения.
Татьяна Голикова заявила, в частности, что
"в результате оптимизации резко ухудшились и качество, и доступность медицинских услуг".
По ее словам, ответственность за "плачевную ситуацию в сфере здравоохранения" должны понести все — и центр, и региональные власти.
"Однако сейчас надо думать, как исправлять то, что сделано, а не о наказании виновных", —
— считает Голикова.
Напомним, что буквально вчера, на встрече с представителями ОНФ президент Путин пообещал "разобраться" с теми, кто "саботирует" строительство и введение в эксплуатацию ФАПов. Об этом подробнее читайте в материале "Правда.ру".
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