Путин устроит "разбор полетов" по саботажу с ФАПами

Задержки строительства и ввода в эксплуатацию новых ФАпов Владимир Путин назвал "хамством и разгильдяйством". И пообещал, что, вернувшись в Москву, "устроит разбор полетов".

О ситуации с реконструкцией имеющихся и строительством в рамках нацпроекта "Здравоохранение" новых фельдшерско-акушерских пунктов речь зашла на встрече президента с представителями общественности, посвященной проблемам сельского хозяйства.

В чем проблема

По данным ОНФ, из 438 таких объектов работают и принимают пациентов на текущий момент 29 ФАПов. А из тех, которые строятся, больше половины — в стадии заморозки. Причем 64 из построенных в прошлом году не работают потому, что нет специалистов.

Что думает об этом президент

"То, о чем вы сейчас сказали, — это просто разгильдяйство и хамство. И мне нужен подробный анализ. Вы же в ОНФ держите руку на пульсе. Давайте его, обязательно устроим разбор полетов. Индивидуально, по каждому субъекту", — отреагировал на приведённые данные глава государства.