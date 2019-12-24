Задержки строительства и ввода в эксплуатацию новых ФАпов Владимир Путин назвал "хамством и разгильдяйством". И пообещал, что, вернувшись в Москву, "устроит разбор полетов".
О ситуации с реконструкцией имеющихся и строительством в рамках нацпроекта "Здравоохранение" новых фельдшерско-акушерских пунктов речь зашла на встрече президента с представителями общественности, посвященной проблемам сельского хозяйства.
По данным ОНФ, из 438 таких объектов работают и принимают пациентов на текущий момент 29 ФАПов. А из тех, которые строятся, больше половины — в стадии заморозки. Причем 64 из построенных в прошлом году не работают потому, что нет специалистов.
"То, о чем вы сейчас сказали, — это просто разгильдяйство и хамство. И мне нужен подробный анализ. Вы же в ОНФ держите руку на пульсе. Давайте его, обязательно устроим разбор полетов. Индивидуально, по каждому субъекту", — отреагировал на приведённые данные глава государства.
"Деньги на ФАПы выделяются, как и на все остальные нацпроекты. А то, о чем вы сейчас сказали, — это результат того, что руки растут не из плечей, а из другого места. Я обязательно разберусь и поручение правительству дам и ведомствам", — пообещал Путин.
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