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Источник Правда.Ру

Еще одна чиновница лишилась должности «из-за языка»

Общество

Громким скандалом отметилась в соцсетях на прошлой неделе Александра Позднякова, начальник департамента молодежной политики Сосновоборска Ленинградской области.

Выступая на форуме "Доброволец ЛО", чиновница, обращаясь к аудитории, которая заметно скучала, слушая предыдущих ораторов, вдруг перешла на ненормативную лексику.

"Никто, кроме вас, ничего не сделает. Потому, что всем все равно. Вам придется много е*****ь (усердно работать — перевод "Правда.ру")…" — закончить фразу Позднякова не смогла, потому что зал "проснулся" от неожиданности и загудел.

Видео с матерящимся спикером, ожидаемо, разлетелось по соцсетям и стало вирусным. Позже чиновница объяснила свой спитч тем, что это был "единственный способ заставить себя услышать" и что "цели-то своей достигла, значит, словечко это было единственно верным".

С ней — увы? — оказался категорически не согласен непосредственный начальник — Михаил Воронков, глава Сосновоборского городского округа, как сообщает его пресс-служба, узнав о "выходке" чиновницы, принял решение ее уволить.

И хотя сейчас в деле разбирается специально созданная комиссия по этике, Воронков "твердое решение принял". Он отметил, что ему жаль расставаться с сотрудницей, которая "действительно, работает, пашет, но… не нашел слово-синоним".

"Нам не по пути с муниципальными служащими, которые позволяют себе подобного рода высказывания и поступки", — цитируются в сообщении его слова.

К слову, уже не в первый раз дамы — чиновницы позволяют себе выражать эмоции словами, "неподобающими леди": в Пскове, как рассказывала "Правда.ру" одна из чиновниц добавила к названию своей должности приставку "экс" после того, как назвала жителей города "мразями".

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