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Чиновнице, обозвавшей горожан мразями, предложат уйти "по-собственному"

Общество

Очередная российская чиновница лишилась работы из-за собственного снобизма и «несдержанности языка».

 В карельском городе Петрозаводске начальник отдела культуры Анна Лесонен на своей странице в Facebook (там она зарегистрирована как Анна Левашова, - прим. «Правда.ру») разразилась гневным монологом в адрес горожан.

На оскорбления и грубость «хранительница культуры» в посте не поскупилась. Гнев чиновницы вызвало «ужасное состояние» контейнерной площадки возле ее дома.

 

Фото: скрин ФБ

Сейчас чиновница еще находится в отпуске, но, сразу как выйдет из него - 25 ноября - ей, как сказали в мэрии Петрозаводска, будет предложено написать «по собственному».

Сама же Анна Лесонен, как сообщает 5 канал, уже поспешила объяснить свою «вспышку», заявив, что «повела себя как нормальный горожанин, любящий свой город». 

Темы мрази анна лесонен петрозаводск чиновницу уволили оскорбление людей
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