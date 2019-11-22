Чиновнице, обозвавшей горожан мразями, предложат уйти "по-собственному"

Очередная российская чиновница лишилась работы из-за собственного снобизма и «несдержанности языка».

В карельском городе Петрозаводске начальник отдела культуры Анна Лесонен на своей странице в Facebook (там она зарегистрирована как Анна Левашова, - прим. «Правда.ру») разразилась гневным монологом в адрес горожан.

На оскорбления и грубость «хранительница культуры» в посте не поскупилась. Гнев чиновницы вызвало «ужасное состояние» контейнерной площадки возле ее дома.

Фото: скрин ФБ

Сейчас чиновница еще находится в отпуске, но, сразу как выйдет из него - 25 ноября - ей, как сказали в мэрии Петрозаводска, будет предложено написать «по собственному».

Сама же Анна Лесонен, как сообщает 5 канал, уже поспешила объяснить свою «вспышку», заявив, что «повела себя как нормальный горожанин, любящий свой город».