Работу Гогена из таитянского цикла продали на аукционе за €9,5 млн

Картина "Толстое дерево" (Te Bourao II) известного французского художника Поля Гогена, созданная им в 1897 году во время жизни на Таити, была реализована за 9,5 млн евро ($10,5 млн) на аукционе в Париже. Об этом сегодня сообщил аукционный дом Artcurial в своем аккаунте в одной из соцсетей.

"Таитянский шедевр Te Bourao II Поля Гогена, написанный в 1897 году, продали на Artcurial за €9,5 млн / $10,5 млн, в том чсиле с премией. Приобрел работу международный коллекционер, заявивший, что будет держать картину во Франции", — указывается в сообщении.

"Толстое дерево" вошло в таитянский цикл работ мастера. Он состоит из 9-ти картин, которые были впервые представлены в Париже в 1898-м году. Это единственная работа из цикла, хранящаяся не в ведущих музеях мира (как другие работы), а у частного коллекционера.