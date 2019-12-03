Госдума одобрила наказание для иноагентов в виде ареста на 15 суток

На сайте Госдумы появилось сообщение о том, что парламентарии во втором чтении одобрили законопроект о наказании для граждан, признанных иноагентами. Эти законом вводится новая статья в Кодексе об административных правонарушениях.

За "легкое" нарушение порядка деятельности СМИ предусмотрены штрафы. При первом нарушении штраф составит 10 тысяч рублей для физических лиц и 500 тысяч рублей для юридический лиц. При повтором правонарушении размер штрафа увеличится до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 1 миллиона рублей для юрлиц.

За "грубое" нарушение закона о СМИ предусмотрено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток.