Экс-чиновница, снявшаяся для Playboy, стала акционером "Газпрома"

Бывшая чиновница из Тюмени Анна Ануфриева, которая лишилась работы и квартиры из-за откровенной фотоссесии для мужского журнала Playboy, инвестировала в "Газпром". Об этом она сама рассказала порталу "Ура.ру". По ее словам, брокерский счет она открыла несколько месяцев назад и среди всех компаний выбрала "Газпром".

"Я приобрела пока 10 акций, но планирую расширить пакет в будущем. Думаю, что это выгодное дело. Со временем пришло понимание, что деньги нужно тратить с умом. Особенно четко я это поняла, когда испытала проблемы с оплатой ипотечной квартиры", - рассказала Ануфриева.

Экс-чиновница планирует покупать акции с каждой зарплаты. Она утверждает, что уже в следующем году планирует получить дивиденды.