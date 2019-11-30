Кудрин выступил против усиления "вертикали власти"

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин раскритиковал позицию, по которой для решения большинства управленческих задач необходимо усиливать "вертикаль власти". Чиновник придерживается противоположной точки зрения. По его мнению, нужно увеличивать полномочия муниципалитетов и выделять им дополнительные средства для решения задач.

"Усиливать вертикаль власти в России - это тупиковый путь абсолютно лишенный какого-либо смысла. Зачем тогда нам муниципалитеты? Они ждут, чтобы мы расширили их полномочия, дали им дополнительные бюджетные средства. Они могут решать управленческие задачи и они будут их решать, при определенных условиях", - пояснил Кудрин.

Ранее Алексей Кудрин заявлял, что непотраченные расходы федерального бюджета по итогам 2019 года из-за низкого качества государственного управления могут достигнуть 1 триллиона рублей. Также глава Счетной палаты подверг критике проект федерального бюджета на ближайшие три года.