Мальчик десять месяцев жил с резиновой прокладкой в носу

6-летний мальчик из Подмосковья около десяти месяцев прожил с двухсантиметровой резиновой прокладкой в носу. Примечательно, что ребенок регулярно жаловался на то, что одна из его ноздрей была постоянно забита. Врачи обращались к врачам из-за затруднения дыхания.

Ребенка несколько раз осматривал оториноларинголог из местной поликлиники и обнаруживал скопления гноя. Мальчику промывали нос, чтобы убрать гной, однако истинную причину его образования не находили. Обнаружить предмет, который затрудняет дыхание, смогли специалисты Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Свержевского.

Медики удалили инородное дело из носа ребенка и констатировали, что никаких деформаций дыхательных путей из-за долгого нахождения резиновой прокладки не произошло.