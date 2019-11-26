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Источник Правда.Ру

Должникам по алиментам могут запретить регистрировать брак

Общество

На рассмотрении у Главы Минюста Александра Коновалова находится законодательная инициатива, запрещающая людям, имеющим долги по алиментам, вступать в повторные браки.

Такой способ борьбы с теми, кто не желает участвовать в содержании своих несовершеннолетних детей, предложил ввести в России депутат Заксобра Ленинградской области Владимир Петров.

Парламентарий аргументирует необходимость введения такой жёсткой меры законодательного воздействия тем, что государство сегодня не имеет рычагов, чтобы "воспитать или пристыдить" тех, кто после развода с супругом вычеркивает из своей жизни и детей, но серьезно "осложнить им жизнь вполне способно".

"Те, кто является должниками по алиментам должны быть лишены возможности вступления в повторный брак до того момента, когда рассчитаются по долгам перед предыдущими семьями", — говорит Петров. Он просит Минюст инициировать внесение соответствующей поправки в семейный кодекс РФ.

Стоит отметить, что инициатива ленинградского депутата — далеко не первая попытка призвать к ответу или хотя бы "осложнить жизнь" тем, кому безразличны собственные дети. О том, как уже ранее предлагалось бороться со злостными алиметщиками, читайте в материале на сайте.

А еще, как рассказывала ранее "Правда.ру", в России скоро "забывчивые родители", возможно, начнут получать реальные уголовные сроки. 

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